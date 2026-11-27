«Приглашаем не только на баскетбол, а на отдых». Кущенко — о популяризации баскетбола в РФ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о популяризации баскетбола в России.

«Мы приглашаем не только на баскетбол, а на отдых. Баскетбольным матчем уже никого не удивишь. Новую аудиторию привлекает то, что происходит вокруг игры.

Хороший пример – Winline Basket Cup. Во втором сезоне аудитория турнира выросла кратно. Когда зрители сидят у самого паркета, даже игровой эпизод может стать для них личной историей. На нашем Матче звёзд развлекательного контента больше, чем самой игры. Мы собираем полные трибуны, и аудитория растёт в том числе благодаря шоу, артистам, блогерам и стендаперам. Розыгрыши и мерч стали привычной частью программы. А вот возможность сфотографироваться с любимым игроком и потом поделиться этим снимком для многих значит больше», — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги.