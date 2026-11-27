Известный американский спортивный агент Рич Пол, представляющий интересы звёздного форварда, чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энтони Дэвиса, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в состав «Лос-Анджелес Лейкерс» до дедлайна обменов сезона-2026/2027.

— Рич, Роб Пелинка говорит, что «Лейкерс» будут активны на дедлайне обменов… Эй-Ди в плохой команде, он выиграл чемпионство в Лос-Анджелесе. Когда он доступен, он всё ещё отличный игрок, на самом деле не так уж сильно упустил от своего прайма. Есть ли какой-то шанс на его возвращение в «Лейкерс»?

— Вот что я скажу на это… Каждый раз, когда ты пытаешься выиграть чемпионство, ты должен быть активным на дедлайне обменов, так что здесь нет ничего удивительного. И единственное, что я могу сказать об Эй-Ди, — чувак, продолжай играть. Эй-Ди играет, Макс. Ты слышал, чтобы я говорил о чём-то с Энтони Дэвисом?» — сказал Пол в подкасте Game Over.