«До сих пор это случалось редко». Эксперт объяснил, чем его впечатлил Дёмин в НБА

Журналист американского издания New York Post Брайан Льюис высказался об игре защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче Кубка НБА с «Милуоки Бакс» (104:97).

«Возможно, самым обнадёживающим обстоятельством стало то, что дело было не только в удачной реализации бросков: россиянин провёл полноценный матч, проявив себя в разных аспектах игры. Одним из главных достоинств Дёмина, выбранного под восьмым номером на драфте, считались его габариты. Защитник ростом 206 см способен не только растягивать об