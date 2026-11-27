«Именно этого мы и ждём». Аналитик высказался о Егоре Дёмине после матча НБА

Американский журналист и обозреватель «Бруклин Нетс» Эрик Слэйтер оценил выступление российского защитника Егора Дёмина в матче Кубка НБА с «Милуоки Бакс» (104:97). В этой встрече спортсмен набрал 15 очков, сделал три подбора, отдал четыре результативные передачи, совершил один перехват и один блок-шот.

«Послушайте, «Бруклин» просто бился — и даже с учётом всех недостатков это уже заслуживает похвалы. Мне, конечно, не очень нравится, что некоторые молодые игроки получили мало игрового времени и практически не участвовали в игре. Но Егор — один из т