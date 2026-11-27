Журналист раскрыл обещание американского эксперта в случае удачного действия Дёмина в НБА

Американский журналист Адам Армбрехт рассказал об обещании коллеги Эрика Слэйтера, связанном с российским защитником «Бруклин Нетс» Егором Дёминым.

«Если Егор Дёмин забьёт победный бросок, Эрик Слэйтер пообещал разыграть свой пропуск для работы с прессой среди счастливчиков. Это чистая правда!» — написал Армбрехт на своей странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дёмин к настоящему моменту принял участие в 11 матчах, в которых в среднем набирал 11,5 очка, совершал 2,5 подбора и отдавал 2,9 передачи.

Егор Дёмин показал навыки жонглирования футбольным мячом: