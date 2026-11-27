Американский журналист и обозреватель «Бруклин Нетс» Эрик Слэйтер рассказал, за счёт чего российский защитник Егор Дёмин может компенсировать недостаток атлетизма и физической мощи.

«Егор не самый атлетичный игрок, и вряд ли он станет значительно более атлетичным. Но что у него есть? Он высокий, у него очень длинные руки. Если ты не обладаешь выдающейся атлетичностью и при этом не являешься самым сильным игроком, то, как мы видели на примере Ника Клэкстона, тебе необходимо компенсировать эти недостатки высокой самоотдачей. Конечно, Ник был гораздо более атлетичным баскетболистом, но принцип тот же.

Нужно постоянно играть с высокой энергией, выкладываться на максимум и быть активным. Именно так можно компенсировать недостаток массы и физической силы», — сказал Слэйтер в эфире подкаста Locked On Nets.