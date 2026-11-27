Руководство «Мемфис Гриззлиз» приняло решение подписать 10-дневный контракт с 23-летним американским центровым Лоусоном Лаверингом. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X.

Клуб воспользуется предусмотренным правилами НБА исключением, позволяющим подписать дополнительного баскетболиста в связи с травмами игроков основного состава.

В минувшем сезоне Лаверинг провёл два матча за «Мемфис» в НБА, набирая в среднем 7,0 очка и делая 7,5 подбора. В 30 встречах Лиги развития НБА центровой в среднем набирал 7,7 очка, делал 7,1 подбора, отдавал 1,3 результативной передачи и совершал 1,3 блок-шота.