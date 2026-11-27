Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун выразил недовольство игрой своих подопечных, несмотря на серию из шести побед подряд в регулярном чемпионате НБА.

«Мы всё ещё играем дерьмово. Мы пока ничего не достигли. Нам по-прежнему необходимо уделять внимание мелочам… В этой лиге нельзя слишком сильно радоваться успехам, поскольку всё может измениться в любой момент», — приводит слова Брауна New York Post.

После трёх поражений на старте нынешнего сезона действующие чемпионы НБА одержали 12 побед в 15 матчах.

В последней встрече «Нью-Йорк» обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 121:102. Следующим соперником подопечных Брауна станет «Майами Хит».