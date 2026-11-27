Журналист объяснил, почему популярность Кейтлин Кларк может пугать женскую НБА

Американский спортивный журналист, основатель издания OutKick Клэй Трэвис высказался об отношении к звёздной баскетболистке «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

«Считается, что Кейтлин Кларк привлекает болельщиков, которых женская НБА не хочет видеть, поскольку они могут быть белыми, гетеросексуальными и к тому же голосовавшими за Дональда Трампа. Это пугает женскую НБА», — приводит слова Трэвиса аккаунт NBABase в социальной сети X.

Напомним, минувшим летом группа американских конгрессменов обратилась к руководству женской НБА в связи с эпизодами грубой игры в отношении Кларк. В письме они потребовали разъяснений относительно мер по обеспечению безопасности баскетболистки.