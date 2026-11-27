Журналист — о Джереми Лине: прославился благодаря тому, что был азиатом в лиге чернокожих

Американский спортивный журналист, основатель издания OutKick Клэй Трэвис высказался о причинах популярности чемпиона НБА 2019 года Джереми Лина.

«Единственная причина, по которой вообще кто-либо знает, кто такой Джереми Лин, заключается в его азиатском происхождении. Если бы он был чернокожим, то занимал бы примерно 78-е место среди лучших чернокожих разыгрывающих XXI века. Джереми Лин прославился благодаря тому, что был азиатом в лиге чернокожих», — приводит слова Трэвиса аккаунт NBABase в социальной сети X.

Лин обрёл мировую известность в 2012 году во время выступлений за «Нью-Йорк Никс». За девять сезонов в НБА разыгрывающий провёл 480 матчей, набирая в среднем 11,6 очка, делая 2,8 подбора и отдавая 4,3 результативной передачи. В августе 2025 года баскетболист объявил о завершении профессиональной карьеры.