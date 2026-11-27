Таунс может отказаться от $ 61,1 млн и выйти на рынок свободных агентов — Heavy

Большинство представителей НБА ожидают, что 31-летний центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс откажется от предусмотренной контрактом опции игрока и станет неограниченно свободным агентом летом 2027 года. Об этом сообщает инсайдер Heavy Шон Девени.

В действующем соглашении баскетболиста предусмотрена опция на сезон-2027/2028 стоимостью около $ 61,1 млн. При этом выход Таунса на рынок свободных агентов не исключает подписания нового контракта с «Нью-Йорком».

Напомним, в октябре руководство «Никс» официально объявило о приостановке переговоров о продлении контрактов с баскетболистами. Минувшим летом Таунс впервые в карьере стал чемпионом НБА.