В РФБ рассказали, чего ждут от заседания ФИБА по вопросу допуска баскетболистов из России

Исполнительный директор, генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок выразил надежду на смягчение ограничений в отношении российских спортсменов по итогам предстоящего заседания Центрального бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА).

«Ждём проведения Центрального бюро 2-3 декабря. Прорывных решений точно не будет, но опыт предыдущих шагов позволяет надеяться на потенциальные послабления», — приводит слова Дячка ТАСС.

Представитель РФБ также рассказал о переговорах с руководством ФИБА относительно возможного участия российских баскетболистов в следующем розыгрыше Мирового тура по баскетболу 3х3.

Напомним, российские сборные по баскетболу отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.