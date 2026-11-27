НБА обновила рейтинг претендентов на звание MVP перед очной встречей Дончича и Вембаньямы
На официальном сайте НБА опубликован обновлённый рейтинг претендентов на награду самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата сезона-2026/2027, составленный обозревателем Шоном Пауэллом.
Лидером остался разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич. Вторую и третью позиции сохранили Виктор Вембаньяма и Яннис Адетокунбо соответственно.
Топ-10 претендентов на звание MVP НБА:
- Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
- Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
- Яннис Адетокунбо («Майами Хит»).
- Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
- Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).
- Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»).
- Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
- Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
- Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
- Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).
Наиболее заметного прогресса добился Таунс, поднявшийся с 10-й позиции на шестую. Флэгг вернулся в десятку сильнейших, вытеснив Кейда Каннингема.
В ночь на 28 ноября кома