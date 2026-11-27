НБА обновила рейтинг претендентов на звание MVP перед очной встречей Дончича и Вембаньямы

На официальном сайте НБА опубликован обновлённый рейтинг претендентов на награду самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата сезона-2026/2027, составленный обозревателем Шоном Пауэллом.

Лидером остался разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич. Вторую и третью позиции сохранили Виктор Вембаньяма и Яннис Адетокунбо соответственно.

Топ-10 претендентов на звание MVP НБА:

Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»). Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»). Яннис Адетокунбо («Майами Хит»). Никола Йокич («Денвер Наггетс»). Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»). Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»). Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»). Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»). Купер Флэгг («Даллас Маверикс»). Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).

Наиболее заметного прогресса добился Таунс, поднявшийся с 10-й позиции на шестую. Флэгг вернулся в десятку сильнейших, вытеснив Кейда Каннингема.

В ночь на 28 ноября кома