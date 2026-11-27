Стали известны два клуба из Европы, которые могут пополнить состав Единой лиги — источник

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что руководство турнира изучает возможность включения боснийской «Игокеа» и сербского ФМП в состав участников регулярного чемпионата.

«У нас переговоры на этот счёт ведутся постоянно. В нашем проекте Winline Basket Cup участвуют два европейских клуба — «Игокеа» и сербская команда ФМП. Мы действительно пытаемся понять, возможно ли участие команд из этих стран в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Самая большая сложность — календари всех соревнований, в которых они участвуют. Один из клубов также выступает в Лиге чемпионов ФИБА. Тем не менее мы не теряем надежды, что найдётся какая-то конструкция, при которой это может случиться», — приводит слова Кущенко «РБ Спорт».

В регулярном чемпионате Единой лиги сезона-2026/2027 принимают участие 11 команд.