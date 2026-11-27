В Краснодаре встретили сборную России по баскетболу с соблюдением кубанских традиций

Мужская сборная России по баскетболу завершила учебно-тренировочный сбор в Новогорске и прибыла в Краснодар, где проведёт товарищеский матч с клубом Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань».

Как сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара, национальную команду встретили в соответствии с традициями кубанского гостеприимства — с участием казаков, хлебом и солью.

В распоряжении главного тренера сборной России Зорана Лукича на тренировочном сборе находились 18 баскетболистов. Большинству из них ещё не исполнилось 20 лет.

Товарищеская встреча, приуроченная к 80-летию краснодарского клуба, состоится 29 ноября на арене «Баскет-Холл». Начало — в 15:00 мск.