«Сам ли он пишет свои посты?» Журналист Пабло Торре — о Кайле Кузме

Известный американский спортивный журналист Пабло Торре задался вопросом, самостоятельно ли чемпион НБА 2020 года форвард «Милуоки Бакс» Кайл Кузма пишет публикации в социальных сетях.

«Думаю, есть интересные вопросы, на которые я хотел бы получить от него ответы. Например, сам ли он пишет свои посты? В какой степени использует большие языковые модели?» — приводит слова Торре аккаунт NBABase в социальной сети X.

Ранее Кузма привлёк внимание общественности развёрнутыми публикациями в социальных сетях, в которых подверг критике действующее коллективное соглашение между НБА и профсоюзом игроков, а также его влияние на комплектование составов команд.