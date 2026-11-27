Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2019/2020, а также победитель Олимпиады-2008 в составе сборной США американец Дуайт Ховард объяснил, почему больше не хочет играть в баскетбол.

«Я всё ещё могу играть, если захочу… Но сейчас у меня нет желания. Это то же самое, что когда бойцы возвращаются на ринг после долгого перерыва и думают: «Чёрт, я всё ещё могу выйти туда и сделать это».

Но потом я понимаю, что не хочу отказываться от всего, от чего мне придётся отказаться, чтобы просто выйти и устроить шоу для людей. Я устал от этого», — приводит слова Ховарда портал Basketball Network.