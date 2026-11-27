Объявлен состав сборной России по баскетболу на матч с «Локомотивом-Кубань»

Пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) представила окончательный состав мужской национальной команды на товарищеский матч с клубом Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань». В заявку сборной России вошли 14 баскетболистов.

Состав сборной России

Защитники: Глеб Бухалов, Кирилл Григорий, Иван Зайцев, Антон Карданахишвили, Александр Шендеров.

Форварды: Михаил Беленицкий, Егор Евстафьев, Андрей Малинин, Сергей Новиков, Лев Свинин, Максим Ферябников.

Центровые: Илья Кривых, Захар Лавренов, Максим Огарков.

Товарищеская встреча состоится в воскресенье, 29 ноября, на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре. Начало матча запланировано на 15:00 мск. Игра будет приурочена к 80-летию краснодарского клуба.