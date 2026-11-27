«Голден Стэйт» не заинтересовался вариантом с переходом Дэвиса и Леброна — инсайдер

Инсайдер The Athletic Сэм Эмик раскрыл подробности возможного перехода чемпиона НБА 2020 года Энтони Дэвиса в «Голден Стэйт Уорриорз» в минувшее межсезонье.

«Когда Дэвис и его окружение в последний раз проявляли интерес к переходу в «Уорриорз», речь шла о варианте с привлечением Леброна Джеймса. «Голден Стэйт» не был заинтересован в этом. Они знают, что Дэвис хочет получить солидный контракт», — приводит слова Эмика BasketNews.

Ранее сообщалось, что 33-летний баскетболист заинтересован в продлении действующего соглашения с «Вашингтон Уизардс» либо с командой, в которую он может перейти в результате обмена.

При этом летом 2027 года Дэвис сможет выйти на рынок свободных агентов, отказавшись от предусмотренной контрактом опции игрока.