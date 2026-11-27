Basketball Reference представил рейтинг претендентов на MVP НБА без Гилджес-Александера
Статистический портал Basketball Reference представил обновлённый рейтинг претендентов на награду самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата НБА сезона-2026/2027.
Главным фаворитом является французский центровой Виктор Вембаньяма (40,3%). Второе место занимает Лука Дончич (35,8%), третье — Алперен Шенгюн (6,5%).
Топ-10 претендентов на MVP по версии Basketball Reference:
- Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 40,3%.
- Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 35,8%.
- Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс») — 6,5%.
- Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 4,8%.
- Яннис Адетокунбо («Майами Хит») — 3,2%.
- Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс») — 3,2%.
- Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 2,4%.
- Тайриз Макси