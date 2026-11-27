Сегодня, 27 ноября, состоялся квалификационный матч к чемпионату мира — 2027 по баскетболу между национальными командами Эстонии и Франции. Встреча завершилась со счётом 81:73 (22:14, 29:20, 21:12, 9:27) в пользу французской сборной.

Самым результативным игроком в составе национальной команды Франции стал 29-летний защитник Сильвен Франсиско. Ему удалось набрать 19 очков, сделать один подбор, отдать пять передач при четырёх потерях.

Наиболее результативным игроком в составе эстонско