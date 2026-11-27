Сборная Франции по баскетболу досрочно квалифицировалась на чемпионат мира — 2027

Мужская сборная Франции по баскетболу обеспечила себе участие в чемпионате мира — 2027. В матче второго раунда европейского квалификационного турнира, состоявшемся 27 ноября в Таллине, французские баскетболисты одержали победу над национальной командой Эстонии со счётом 81:73.

Перед заключительной четвертью гости имели преимущество в 26 очков, однако проиграли последнюю десятиминутку со счётом 9:27.

Напомним, самым результативным баскетболистом в составе победителей стал Сильвен Франци