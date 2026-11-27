Надир Ифи признан MVP ноября в Евролиге после уникального достижения в истории турнира

Защитник «Парижа» Надир Ифи признан самым ценным игроком (MVP) ноября в Евролиге сезона-2026/2027. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В пяти встречах ноября французский баскетболист в среднем набирал 19,4 очка, делал 3,6 подбора и отдавал шесть результативных передач при коэффициенте эффективности 22,2.

Примечательно, что Ифи стал первым баскетболистом в истории Евролиги, которому удалось реализовать победные броски в трёх матчах подряд. Француз отметился этим достижением во встречах с «Фенербахче», «Барселоной» и тель-авивским «Хапоэлем».

«Париж» одержал победы во всех пяти ноябрьских матчах Евролиги. Ифи впервые в карьере удостоился награды самому ценному игроку месяца.