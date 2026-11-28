В пятницу, 27 ноября, состоялся игровой день второго раунда европейской квалификации к чемпионату мира по баскетболу — 2027, в рамках которого прошли шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты отборочных матчей к ЧМ-2027 по баскетболу на 27 ноября

Эстония — Франция — 73:81;

Латвия — Германия — 76:78;

Швеция — Венгрия — 88:81;

Нидерланды — Израиль — 84:90;

Словения — Финляндия — 92:107;

Польша — Хорватия — 69:80.

Чемпионат мира по баскетболу 2027 года — 20-й чемпионат мира по баскетболу, проводимый ФИБА. Хозяином турнира стал Катар. Это будет третий турнир в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году. Турнир состоится с 27 августа по 12 сентября 2027 года.