Результаты отборочных матчей к ЧМ-2027 на 27 ноября
В пятницу, 27 ноября, состоялся игровой день второго раунда европейской квалификации к чемпионату мира по баскетболу — 2027, в рамках которого прошли шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Результаты отборочных матчей к ЧМ-2027 по баскетболу на 27 ноября
Эстония — Франция — 73:81;
Латвия — Германия — 76:78;
Швеция — Венгрия — 88:81;
Нидерланды — Израиль — 84:90;
Словения — Финляндия — 92:107;
Польша — Хорватия — 69:80.
Чемпионат мира по баскетболу 2027 года — 20-й чемпионат мира по баскетболу, проводимый ФИБА. Хозяином турнира стал Катар. Это будет третий турнир в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году. Турнир состоится с 27 августа по 12 сентября 2027 года.