Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла сообщил, что 28-летний американский центровой Митчелл Робинсон восстанавливается после коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ClutchPoints со ссылкой на Celtics on CLNS.

Баскетболист пропустит четвёртый матч подряд — встречу заключительного игрового дня группового этапа Кубка НБА с «Атлантой Хоукс». Ранее Робинсон не принимал участия в играх с «Сакраменто Кингз», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Вашингтон Уизардс».