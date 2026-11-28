«Шарлотт» стал худшей командой НБА по эффективности нападения после обмена двух лидеров

«Шарлотт Хорнетс» занимает последнее, 30-е место среди всех команд НБА по эффективности нападения в регулярном чемпионате сезона-2026/2027. Команда набирает 104,6 очка в пересчёте на 100 владений.

Примечательно, что в минувшем сезоне в период с 1 января до завершения регулярного чемпионата «Шарлотт» являлся лучшей командой лиги по этому показателю.

Минувшим летом руководство «Хорнетс» рассталось с двумя лидерами команды. Ламело Болл был обменян в «Миннесоту Тимбервулвз», а Майлз Бриджес — в «Финикс Санз».

В нынешнем сезоне «Шарлотт» одержал четыре победы и потерпел 13 поражений