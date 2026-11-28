Стали известны новые подробности о сроках возвращения Стефена Карри после травмы

38-летний американский разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз», четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри пропустит ещё как минимум три матча регулярного чемпионата. Об этом сообщает журналист ESPN Энтони Слэйтер в соцсети X.

Баскетболист не примет участия во встречах с «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Ютой Джаз». Повторное медицинское обследование запланировано на среду, 2 декабря.

Напомним, Карри получил разрыв правой косой мышцы живота 11 ноября в матче с «Хьюстон Рокетс».

В 10 встречах нынешнего сезона американский разыгрывающий в среднем набирал