«Чикаго» сделал лишь одного баскетболиста неприкасаемым для обменов — инсайдер

20-летний американский форвард Калеб Уилсон является единственным баскетболистом «Чикаго Буллз», которого руководство клуба НБА на данный момент не готово включать в сделки по обмену. Об этом сообщает журналист Chicago Sun-Times Джо Каули.

При этом, по информации источника, руководство «Чикаго» не планирует совершать обмены в ближайшее время, сосредоточившись на развитии молодых баскетболистов.

Уилсон был выбран под четвёртым номером на драфте НБА 2026 года. В 10 матчах дебютного сезона форвард в среднем набирал 18,9 очка, делал 6,2 подбора и отдавал 1,9 результативной передачи.

В настоящий момент баскетболист восстанавливается после операции по поводу перелома правой кисти, полученного в матче с «Сан-Антонио Спёрс».