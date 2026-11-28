Видео: баскетболист ударил соперника по лицу во время матча в США

22-летний центровой «Вашингтон Уизардс» Феликс Окпара стал участником скандального эпизода в матче Лиги развития Национальной баскетбольной ассоциации (G-лиги) между «Кэпитал-Сити Гоу-Гоу» и «Уэстчестер Никс» (104:125).

За восемь минут до окончания заключительной четверти Окпара ударил по лицу защитника команды соперника Роба Диллингема. Последний упал на паркет, после чего поднялся и бросился вслед за обидчиком. В конфликт вмешались другие баскетболисты и судьи. Оба игрока были удалены.

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