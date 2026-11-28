Одноклубник Луки Дончича назвал игрока НБА, сопоставимого с ним по опеке соперников

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коллин Секстон сравнил словенского разыгрывающего Луку Дончича и баскетболиста «Миннесоты Тимбервулвз» Ламело Болла с точки зрения внимания к ним со стороны обороны соперников.

«Ему уделяют гораздо больше внимания, чем практически любому другому игроку. Мне кажется, единственный, кому уделяют столько же внимания, — Ламело Болл. Количество внимания, которое получает Ламело, просто безумное», — приводит слова Секстона Fadeaway World.

В минувшем сезоне Секстон выступал вместе с Боллом