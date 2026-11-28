В GTA 6 обнаружили отсылку к скандальному обмену Луки Дончича из «Далласа» в «Лейкерс»

Пользователи видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA 6) обнаружили отсылку к резонансному обмену словенского разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс», состоявшемуся в феврале 2025 года.

В опубликованном аккаунтом BrickCenter в социальной сети X видеоролике неигровые персонажи обсуждают обмен звезды вымышленного баскетбольного клуба «Вайс-Сити Наркос» на двух ветеранов, лучшие годы которых остались позади.

Ранее пользователи т