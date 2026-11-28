Егор Дёмин стал меньше играть и набирать меньше очков в НБА после перевода в запас

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин стал получать меньше игрового времени и набирать меньше очков после перевода в запас команды в регулярном чемпионате НБА.

В семи встречах, которые россиянин начал в стартовой пятёрке и завершил без травм, он в среднем набирал 13,3 очка, проводя на площадке 26,4 минуты.

В четырёх матчах после перевода в запас средняя результативность Дёмина снизилась до 9,5 очка, а игровое время — примерно до 22 минут.

Таким образом, результативность российского баскетболиста снизилась почти на 29%, а игровое время — примерно на 17%.

В матче с «Торонто Рэпторс» (100:124) Дёмин набрал семь очков за 17 минут на площадке.