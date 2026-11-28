В ночь на 28 ноября состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты встреч в ночь на 28 ноября:

«Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит» — 105:108;

«Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 87:111;

«Детройт Пистонс» — «Милуоки Бакс» — 113:98;

«Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс» — 124:100;

«Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс» — 86:87;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлиз» — 109:114;

«Финикс Санз» — «Даллас Маверикс» — 109:113;

«Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» — 107:120;

«Лос-Анджелес