НБА: результаты игр 28 ноября
В ночь на 28 ноября состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
НБА. Результаты встреч в ночь на 28 ноября:
«Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит» — 105:108;
«Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 87:111;
«Детройт Пистонс» — «Милуоки Бакс» — 113:98;
«Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс» — 124:100;
«Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс» — 86:87;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлиз» — 109:114;
«Финикс Санз» — «Даллас Маверикс» — 109:113;
«Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» — 107:120;
«Лос-Анджелес