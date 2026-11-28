В ночь на 28 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) были сыграны последние матчи группового этапа внутрисезонного турнира Кубка НБА, после которых определились все четвертьфиналисты.

Пары 1/4 финала Кубка НБА сезона-2026/2027:

«Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс»;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлиз»;

«Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс»;

«Атланта Хоукс» — «Филадельфия Сиксерс».

Первые два матча 1/4 финала будут сыграны в ночь с 4 на 5 декабря.

Первый турнир был сыгран в рамках регулярного сезона-2023/2024 и носил название Внутрисезонный турнир НБА.

В 2023-м победителем стал «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2024-м — «Оклахома-Сити Тандер», в 2025-м — «Сан-Антонио Спёрс».