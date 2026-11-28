Поклонник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» после победы своего коллектива над «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:96) толкнул 27-летнего защитника и лидера «озёрников» словенца Луку Дончича.

Инцидент произошёл, когда Лука после финальной сирены направлялся в раздевалку. Словенец снял напульсник и отбросил его в сторону, и он отлетел в, предположительно, супругу фаната. Поняв это, Дончич вернулся за напульсником и агрессивно вырвал из рук поклонника «Спёрс», на что тот толкнул словенца в плечо. Жена фаната пыталась убрать руку мужа, а к инциденту подключилась охрана арены и игроки «Лос-Анджелеса».