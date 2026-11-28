27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», отреагировал на инцидент с фанатом «Сан-Антонио Спёрс» после матча группового внутрисезонного турнира — Кубка НБА, который завершился поражением «озёрников» со счётом 96:99.

«Я просто бросил свой напульсник фанатам, как делаю почти после каждой игры, а потом услышал, что он ему не нужен, поэтому принял решение вернуться за ним, а он [фанат] меня просто оттолкнул. Так что я отдал напульсник кому-то другому на трибунах», — сказал Дончич на пресс-конференции.