Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко объяснил, от чего зависит возвращение российских клубов в Евролигу.

— История с Евролигой для нас зависит от ФИБА?

— Я думаю, она может зависеть. Если, например, решение будет принято по национальной команде, тогда можно говорить и по клубным командам. Но, собственно говоря, участие наших клубов в Евролиге и других европейских клубных соревнованиях зависит даже не от решения, играть или не играть. Давайте просто посмотрим, как это будет с точки зрения логистики и безопасности. Любой механизм, который в декабре даст какое-то послабление, может дать возможность говорить о возвращении, — приводит слова Кущенко «РБ Спорт».