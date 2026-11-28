Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался об отсутствии команд из России на международных соревнованиях.

«Решение ФИБА [после конференции в декабре] будет, скорее, касаться национальной сборной. Моё мнение: уже какие-то послабления нужно дать, потому что волейбол играет, хоккей спорит. Очень хороший кейс, что CAS принял решение допустить хоккейную сборную.

Но получается такая конструкция, когда решение CAS не выполняется странами-организаторами спортивных мероприятий. Неоднозначная оценка, и, скорее всего, CAS могут не рассматривать как высший спортивный арбитражный суд, потому что его решение не выполняется. Это какой-то нонсенс, когда правительство может заблокировать участие, просто не дав визу спортсмену.

Это опасность не только для россиян, российских спортсменов. Это опасность для всех. Не захотели видеть сильную команду или спортсмена на соревнованиях — пожалуйста, не давайте визу. И что, это надо оспорить в CAS, который никто не слушает? На мой взгляд, спорт не может подвергаться такому.

Что касается баскетбола, конечно, хотелось бы, чтобы уже какие-то команды, резервные сборные России допустили к участию. В баскетболе 3×3 ребята съездили, выиграли, отобрались на Кубок мира. И сейчас опять начинается возня, чтобы их не пустить, — европейские команды или правительства. Ну, как будто бы все немножко… Надо быть посмелее, мне кажется, ФИБА, чтобы допустить и показать, что спорт — это не политика», — приводит слова Кущенко «РБ Спорт».