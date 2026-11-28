Владислав Голдин набрал 30 очков и оформил пятый дабл-дабл в нынешнем сезоне G-лиги НБА

25-летний российский центровой «Майами Хит» и его фарм-клуба «Су-Фолс Скайфорс» Владислав Голдин оформил пятый дабл-дабл в нынешнем сезоне Лиги развития Национальной баскетбольной ассоциации (G-лига).

В ночь на 28 ноября «Су-Фолс» обыграл фарм-клуб «Милуоки Бакс» — «Висконсин Хёрд» (123:118). Российский баскетболист стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 30 очков и реализовав 11 из 17 бросков с игры (64,7%).

«Су-Фолс» одержал седьмую победу в восьми встречах нынешнего сезона. Примечательно, что перед матчем с «Висконсином» Голдин в среднем набирал 25 очков и делал 10,3 подбора.

Ранее россиянин возглавил рейтинг самых эффективных баскетболистов Лиги развития НБА.