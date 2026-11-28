НБА: расписание игр в ночь на 29 ноября

В ночь на 29 ноября состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогут посмотреть пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

НБА. Расписание игр в ночь на 29 ноября (время московское):

1:00 — «Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик»;

2:00 — «Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс»;

4:00 — «Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер»;

4:00 — «Чикаго Буллз» — «Индиана Пэйсерс»;

4:30 — «Хьюстон Рокетс» — «Филадельфия Сиксерс».

После 20 игр Западную конференцию возглавляет «Сан-Антонио Спёрс» (16 побед и четыре поражения). Лидер Востока — «Филадельфия Сиксерс» (16 побед и четыре поражения).