НБА: расписание игр в ночь на 29 ноября
В ночь на 29 ноября состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогут посмотреть пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
НБА. Расписание игр в ночь на 29 ноября (время московское):
1:00 — «Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик»;
2:00 — «Шарлотт Хорнетс» — «Бруклин Нетс»;
4:00 — «Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер»;
4:00 — «Чикаго Буллз» — «Индиана Пэйсерс»;
4:30 — «Хьюстон Рокетс» — «Филадельфия Сиксерс».
После 20 игр Западную конференцию возглавляет «Сан-Антонио Спёрс» (16 побед и четыре поражения). Лидер Востока — «Филадельфия Сиксерс» (16 побед и четыре поражения).
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