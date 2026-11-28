Американский защитник «Финикс Санз» Девин Букер высоко оценил выступления 19-летнего форварда «Даллас Маверикс» Купера Флэгга в нынешнем сезоне НБА.

«Он делает это весь сезон. Он часто проникает в трёхсекундную зону, откуда может выполнять броски с мягким касанием. И весь сезон он реализует такие броски с высоким процентом», — приводит слова Букера ClutchPoints.

В очной встрече, состоявшейся в ночь на 28 ноября, Флэгг набрал 34 очка, сделал семь подборов, отдал восемь результативных передач, совершил пять перехватов и четыре блок-шота.

«Даллас» одержал победу со счётом 113:109, отыграв отставание в 21 очко. Сам Букер завершил встречу с 31 набранным очком.