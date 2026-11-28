Виктор Вембаньяма высказался о перспективах стать MVP после победы над командой Дончича

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал, за счёт каких игровых качеств рассчитывает в будущем стать самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата НБА.

«Именно за счёт доминирования под обоими кольцами я однажды стану MVP», — сказал Вембаньяма в эфире Prime Video после победы над «Лос-Анджелес Лейкерс».

Во встрече с калифорнийским клубом (99:96) французский баскетболист набрал 25 очков, сделал 16 подборов, совершил четыре перехвата и два блок-шота.

В последнем рейтинге претендентов на MVP по версии официального сайта НБА Вембаньяма