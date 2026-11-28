«Просто полный провал». Букер — о поражении «Финикса» после преимущества в 21 очко

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер эмоционально отреагировал на поражение от «Даллас Маверикс» (109:113) в заключительном матче группового этапа Кубка НБА.

«Просто полный провал. Это наше худшее поражение в нынешнем сезоне», — приводит слова Букера ClutchPoints.

За 1 минуту 49 секунд до окончания третьей четверти преимущество аризонской команды составляло 21 очко. При этом заключительную двенадцатиминутку «Финикс» проиграл со счётом 14:35.

Сам Букер завершил встречу с 31 очком, пятью подборами и пятью результативными передачами, реализовав 11 из 21 броска с игры.

«Финикс» потерпел три поражения в четырёх матчах группового этапа Кубка НБА и завершил выступление в турнире.