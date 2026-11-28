Президент команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев станет главным тренером краснодарских баскетболистов во время товарищеского матча со сборной России.

«Томислав Томович не сможет руководить командой, так как занят в тренерском штабе сборной Сербии. 29 ноября сербам предстоит дома провести отборочную игру на ЧМ-2027 с Италией.

В матче со сборной России, посвящённом 80-летию «Локомотива-Кубань», красно-зелёных возглавит президент железнодорожников Андрей Ведищев. Ему принадлежит уникальное достижение в истории «Локо»: на протяжении более чем 20 лет он успешно руководит клубом, в котором раньше играл, был капитаном, а также главным тренером», — говорится в заявлении команды.

Товарищеская встреча, приуроченная к 80-летию краснодарского клуба, состоится 29 ноября на арене «Баскет-Холл». Начало — в 15:00 мск.