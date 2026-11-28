Андрей Ватутин дал прогноз о возвращении ЦСКА в Евролигу после четырёх лет отстранения

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос, сможет ли армейская команда вернуться к выступлениям в Евролиге до проведения летних Олимпийских игр 2028 года.

«Давайте закончим на позитивной ноте. Я вопреки своим правилам и ощущениям скажу, что сыграет», — сказал Ватутин в подкасте «Студия Спорта».

Ранее в ходе интервью руководитель армейского клуба признался, что на данный момент возвращение российских команд к международным соревнованиям не выглядит технически возможным.

Напомним, российские клубы отстранены от участия в Евролиге с 2022 года. Летние Олимпийские игры 2028 года состоятся в Лос-Анджелесе.