Президент ЦСКА рассказал, к чему может привести дальнейшее сокращение бюджета клуба

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о финансовом положении армейцев и допустил возможность пересмотра спортивных задач команды в случае дальнейшего сокращения бюджета.

«В формате сокращения бюджета я живу уже, наверное, больше 10 лет. Просто процент или размер этого сокращения всегда разный. <...> Сейчас мы благодаря партнёрам, благодаря спонсорам, наверное, находимся на максимуме сочетания клубных финансовых возможностей и максимального результата команды.

Я не люблю жаловаться, но дальнейшие сокращения бюджета наверняка могут вызвать корректировку спортивных задач», — сказал Ватутин в подкасте «Студия Спорта».