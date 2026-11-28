Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос, может ли представить ситуацию, в которой поймёт, что армейскому клубу необходим новый руководитель.

«Я правда думаю об этом каждый день и каждый день нахожу разные ответы для себя. Но надо понимать, что ЦСКА — это не Андрей Ватутин, это много людей, которые работают с Андреем Ватутиным. И много людей, вклад которых в победу ЦСКА не виден, может быть, в телевизоре, в камере.

Но я этих людей знаю и понимаю, как много они делают… Я уже столько лет, в принципе, считаю, что, наверное, все долги в этом смысле отдал», — сказал Ватутин в подкасте «Студия Спорта».

Одной из нерешённых задач Ватутин назвал строительство новой домашней арены клуба.