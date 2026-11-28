Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос о возможности продажи принадлежащей армейцам доли в Евролиге.

«Это очень хороший, правильный вопрос. Вы знаете, многие ваши коллеги, которые специализируются именно на баскетболе и при всём уважении к вам должны быть как можно более вовлечены в процесс именно баскетбольный, ни разу не задавали мне похожий вопрос. Это очень грамотный, правильный вопрос, который я оставлю без комментариев», — сказал Ватутин в подкасте «Студия Спорта».

Несмотря на отстранение от участия в соревнованиях в 2022 году, ЦСКА сохранил статус акционера Евролиги.