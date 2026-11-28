Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин высказался о возможности комплектования состава армейской команды преимущественно собственными воспитанниками.

«Я вижу ЦСКА побеждающим через три-пять лет. А сколько там будет воспитанников? Чем больше россиян там будет, тем лучше. Но для меня главное — это титул… Я не уверен, что даже возможно решать задачу выигрывать серьёзные соревнования исключительно с собственными воспитанниками.

Чтобы взойти на эту вершину этим методом, надо будет не раз, и не два, и не три, может быть, этот чемпионат проиграть. Я не уверен, что наши болельщики к этому готовы. Не уверен, что к этому готовы наши спонсоры», — сказал Ватутин в подкасте «Студия Спорта».