Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин высказался о влиянии доминирования армейцев в Единой лиге ВТБ на интерес болельщиков к чемпионату.

«Даже, вы знаете, скажу, может быть, неправильную для руководителя клуба вещь, но любое поражение ЦСКА привлекает интерес к чемпионату в целом. Потому что я прекрасно понимаю, что для лиги любой — футбольной, хоккейной, баскетбольной, волейбольной — несменяемость чемпиона — это очень плохо. Потому что эта самая несменяемость вряд ли привлечёт новых болельщиков», — сказал Ватутин в подкасте «Студия Спорта».

ЦСКА является обладателем чемпионского титула трёх последних сезонов Единой лиги.